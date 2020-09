Gratis testrit tijdens infosessie autodelen Frank Eeckhout

09 september 2020

09u58 3 Herzele Tijdens een infosessie over autodelen kunnen geïnteresseerden een gratis testrit maken met één van de twee elektrische deelwagens die Herzele heeft. “Eén ervan staat aan het station van Herzele. De andere staat aan Sportpark De Steenoven, maar verhuist binnenkort naar de parking aan het gemeentehuis", zegt schepen van Milieu Ronny Herremans (CD&V en Partners).

Sinds kort kunnen ook de Herzelenaren autodelen. “Autodelen is een eenvoudig en goedkoop alternatief als jouw (tweede) wagen het grootste deel van de tijd stil staat. We merken evenwel dat er veel vragen komen. Hoe werkt autodelen nu precies? Is dit een slimme zet voor mijn budget? Hoe moet ik die wagen reserveren? Is dat wel coronaproof? Daarom organiseren we een infosessie voor onze inwoners. Een expert geeft uitleg en iedereen kan er terecht met zijn of haar vragen. En iedereen kan een gratis testrit maken met één van de wagens. Kan je niet aanwezig zijn op onze gemeentelijke infosessie of blijf je toch liever thuis? SOLVA, Autodelen.net en Valckenier Share organiseren ook een digitale infosessie waar alle voordelen en aanbieders van autodelen aan bod komen. Je komt te weten hoe je een deelwagen reserveert of hoe je je eigen wagen kan delen met je buren. Jouw vragen kan je live stellen via de chatfunctie en je krijgt meteen een helder antwoord”, zegt schepen Ronny Herremans.

De infosessie vindt plaats op dinsdag 15 september om 19.30 uur in de Wattenfabriek. Inschrijven hiervoor is niet nodig. De digitale infosessie vindt plaats op dinsdag 22 september om 20 uur. Inschrijven kan via https://solva.webinargeek.com/digitale-infosessie-autodelen.