GO! BS De Trampoline zet dit schooljaar extra in op lezen Frank Eeckhout

02 september 2019

17u17 1 Herzele In GO! BS De Trampoline in Herzele staat dit schooljaar alles in het teken van ‘lezen’. “We richtten een eigen schoolbibliotheek op en lezen vanaf dit schooljaar elke dag een half uur", zegt waarnemend directeur Els Heirweg

“Vanuit de overheid komen signalen dat het leesniveau van de leerlingen achteruitgaat. Daar willen wij uiteraard iets aan doen en we starten daarmee al op de eerste schooldag. Een jaarthema zonder boeken was dan ook ondenkbaar. Dat wordt ‘Een school vol verhalen’. Alle leerkrachten waren dan ook verkleed in dit thema. Om het schooljaar leuk en ontspannend te starten trakteerden we alle leerlingen op een voorleesverhaal. En ook de mama’s en papa’s deden mee", lacht de directeur.