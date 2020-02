GO! BS De Trampoline zet de deuren open Frank Eeckhout

26 februari 2020

16u28 0 Herzele Op woensdag 11 maart kunnen ouders en hun peuters terecht op de snuffeldag van GO! BS De Trampoline in Herzele.

“Als ouder maak je kennis met de innovatieve werking van de school, het yoga-project in de kleuterklassen en het uitgebalanceerd zorgbeleid. Ondertussen maken de peuters kennis met het warme kleuternest, de juffen en de andere kindjes", laat directeur Siel Verbeurgt weten. Op zaterdag 28 maart zet de school, samen met GO! atheneum Herzele en de KAZ-klas, de schoolpoorten open voor hun opendeurdag. Ben je deze dagen verhinderd en wil je toch een afspraak maken? Dat kan via info@bsgodetrampoline.be of op het nummer 053/60.71.20.