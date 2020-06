GO! BS De Trampoline verwelkomt kleuters: “Geen redenen meer om de deuren niet opnieuw open te stellen” Frank Eeckhout

09u08 0 Herzele GO! BS De Trampoline in Herzele laat kleuter vanaf 2 juni opnieuw naar school komen. “De dalende trends in de coronacijfers zetten zich voort en de virologen geven terecht aan dat kinderen bijna geen besmettingen oplopen. We zien dus geen redenen meer waarom we onze deuren langer dicht te houden", zegt directeur Siel Verbeurgt.

De voorbije periode werd in GO! BS De Trampoline de afstand tussen de juffen en de kinderen zo klein mogelijk gehouden. Vrij snel werd een website met allerlei toffe opdrachten, filmpjes en werkblaadjes opgestart. “Daarnaast kregen de ouders dagelijks een speelse opdracht doorgezonden via het online platform Smartschool. Tot slot konden de kinderen vanaf het begin van de lockdown 3 keer per week online contact hebben met de juffen en met elkaar. Via Facebook konden ouders foto’s en filmpjes van hun oogappel posten wat veel gebeurde. Een teken dat de opdrachten die de juffen verstuurden in de smaak vielen bij heel wat ouders", zegt directeur Siel Verbeurgt.

Hoewel juffen en directie tevreden terugblikken over de manier waarop ze de afgelopen weken met de kleuters zijn omgegaan, zijn ze blij dat ze stilletjes aan terug naar het gewone leven kunnen. “ Vanaf dinsdag gaat de poort opnieuw open voor de kinderen van het kleuternest. In de opstartfase kiest GO! De Trampoline er bewust voor om volle lesdagen te voorzien. We starten met 4 volledige dagen en op woensdag bieden we verder opvang voor ouders die zelf geen opvang kunnen voorzien. Op woensdag zal de school de tijd nemen, om naast de dagelijkse ontsmettingen van het materiaal en de lokalen, alles nog eens een extra grondige reinigingsbeurt te geven. De eerste dagen wil de school terug werken aan het ontwikkelen van een groepssfeer en kinderen een veilig gevoel geven. Met heel wat zonnige dagen in het vooruitzicht zal het outdoor learning ook zeker opnieuw een plaats krijgen in het kleuternest. Zo werd net voor de lockdown door een aantal ouders met groene vingers een bloemenweide ingezaaid. Die staat ondertussen fantastisch in bloei. Het ideale moment voor de kinderen om hierin op ontdekking te gaan", besluit Verbeurgt.