GO! BS De Trampoline adopteert koala’s Frank Eeckhout

27 januari 2020

13u21 0 Herzele Het nieuws over de bosbranden en het dierenleed in Australië liet ook de leerlingen van GO! BS De Trampoline niet koud. Zij willen hun steentje bijdragen door koala’s te adopteren.

In het kader van het leed van mens, dier en natuur zetten de leerlingen in de lessen niet-confessionele zedenleer een volledig actieplan op poten. “Tijdens de lessen maakte de leerlingen affiches die werden verspreid over de hele campus. De leerlingen lieten op deze manier alle personeelsleden, leerlingen en bezoekers van de campus even stil staan bij het vele leed in Australië. Daarnaast knutselden de leerlingen ook spaarpotten in elkaar en op woensdag 15 januari trokken de leerlingen van het derde en het vierde leerjaar naar de wekelijkse markt om er geld in te zamelen. Ook daarna werd nog geld ingezameld en deden heel wat leerlingen een gift uit hun eigen spaarpot. Het ingezamelde geld zal gebruikt worden om koala’s te adopteren. Op deze manier staan de leerlingen mee in voor de verzorging van de koala’s in de getroffen gebieden”, laat Siel Verbeurgt weten.