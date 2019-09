GO! Atheneum Herzele valt in de prijzen bij uitreiking Europees Talenlabel Frank Eeckhout

30 september 2019

18u32 0 Herzele Het Atheneum Herzele behaalde tijdens de Europese Dag van de Talen een zeer verdienstelijke vierde plaats bij de uitreiking van het Europese Talenlabel. Het Europees Talenlabel is een initiatief van de Europese Commissie ter bevordering van het vreemdetalenonderwijs.

De school werd bij de prijsuitreiking geprezen voor het uitgewerkte taalproject tussen leerlingen uit de onthaalklas (OKAN-klas) en leerlingen uit de studierichting humane wetenschappen. Dankzij de projectdag kregen de reguliere leerlingen de unieke kans om les te krijgen van de OKAN-leerlingen. Zij kwamen zo in contact met een brede waaier aan talen en culturele diversiteit. De academische jury, samengesteld uit taalexperten van verschillende binnen- en buitenlandse universiteiten, omschreef het door de school uitgewerkte taalproject als een verdienstelijk, kleinschalig project dat een erg warm karakter heeft en door zijn emotionele betekenis zeer waardevol is. De bewuste keuze van het Atheneum Herzele om af te stappen van het klassiek onderwijssysteem en in te spelen op de talenten van de leerlingen deed de academische jury besluiten dat het taalproject leerlingen sterk motiveert en hen stimuleert tot het leren van talen.