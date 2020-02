GO! Atheneum Herzele inspireert leerlingen verzorging met gastles van oud-student Frank Eeckhout

12 februari 2020

11u54 0 Herzele De leerlingen van 5 en 6 verzorging, 7 thuis- en bejaardenzorg en 7 kinderzorg van het Atheneum Herzele kregen een gastles aangeboden van oud-leerlinge Ayesha De Beer.

Ayesha behaalde drie jaar geleden haar diploma kinderzorg op de school en is ondertussen laatstejaars student bachelor vroedkunde. De leerlingen verzorging werden door de oud-leerlinge wijzer gemaakt in het thema ‘arbeid en bevalling’. Ayesha benadrukte vooral aan de leerlingen om steeds hun dromen na te jagen. Dankzij haar inzet en motivatie slaagde ze er in om na haar studies verzorging een vlekkeloos parcours af te leggen in het hoger onderwijs. En die ambitie kent voorlopig nog geen grenzen. “Na mijn bachelor ben ik van plan te starten met een masteropleiding”, zegt ze vastberaden.