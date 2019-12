GO! Atheneum Herzele en KAZ-klas sluiten 2019 af in stijl Frank Eeckhout

20 december 2019

Herzele GO! Atheneum Herzele en de KAZ-klas hebben 2019 in stijl afgesloten.

Een intense maand december volgepropt met examens voor de A-stroom, projecten rond verkeer en EHBO en verkenning van studierichtingen voor de B-stroom én een workshop gameverslaving voor de leerlingen van 1 KAZ werd in een ontspannen kerstsfeer afgesloten. Met een wafel en heerlijke kop chocolademelk in de hand trokken de leerlingen de kerstvakantie in.