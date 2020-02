GO! Atheneum Herzele en basisschool De Trampoline barsten van het poëtisch talent Frank Eeckhout

13u06 2 Herzele GO!-campus Herzele leverde een fantastische prestatie op de gemeentelijke poëziewedstrijd. Maar liefst zes leerlingen van het Atheneum Herzele en van basisschool De Trampoline behoren tot de meest gerenommeerde dichters van Herzele.

De gemeente Herzele organiseert elk jaar een gedichtenwedstrijd die absoluut niet voor ‘dichterlijke doetjes’ is bestemd. Een strenge doch professionele jury tracht telkens weer het kaf van het koren te scheiden om zo dichterlijk talent te laten zegevieren. Pauline Mertens uit het vijfde leerjaar behaalde de eerste plaats. Hannah Dewolf (vijfde leerjaar) volgde haar van zeer nabij en eindigde op de tweede plaats. Tilia Dhont (4 wetenschappen-stem) behaalde de eerste plaats, gevolgd door Xina Sarens (4 humane wetenschappen) op de tweede plaats en Ryan Gilis (4 humane wetenschappen) op de derde plaats in hun categorie. Rafeaq Abusharekh behaalde dan weer de felbegeerde eerste plaats in de categorie OKAN.