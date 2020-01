Gezelschapsspelletjes spelen met Gezinsbond Borsbeke Frank Eeckhout

21 januari 2020

11u23 0 Herzele Gezinsbond Borsbeke organiseert op woensdag 26 februari vanaf 19 uur een gezelschapsspellenavond in zaal Sint-Antoniuskring in Borsbeke.

Ruben van ReuzeSpelPlezier zorgt voor een mooi aanbod van gezelschapsspellen die je samen kan ontdekken door ze zelf te spelen. Er zijn spellen voorzien voor groot en klein, kinderen vanaf 6 jaar kunnen actief meespelen. Onder 12 jaar is begeleiding door een volwassene verplicht. Ook jongeren en volwassenen zonder kinderen zijn bijzonder welkom, want ook voor deze doelgroep heeft Ruben een mooi aanbod. Om praktische redenen is vooraf inschrijven noodzakelijk. Dit kan tot en met woensdag 19 februari via mail naar lotte_bovijn@hotmail.com of op het nummer 0475/56.98.00 en kost 5 euro voor leden en 8 euro voor niet-leden.