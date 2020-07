Gezellige zomerbar op Groenlaan dankzij Casa Follia: “Mooie gelegenheid om te tonen dat we meer kunnen dan enkel pizza’s bakken” Koen Moreau

03 juli 2020

20u03 0 Herzele Met een indrukwekkend tentendorp organiseert Roel De Pré van pizzeria Casa Follia en Hof te Roellegem een gezellige zomerbar aan het einde van de Groenlaan in Herzele.

“Omdat ik het niet zag zitten om slechts twintig personen tegenover elkaar neer te zetten in mijn café en de mogelijkheid om op de Groenlaan een terras te maken er was, besloot ik als projectje van ‘Casa Follia’ met ‘Viale verde a Casa Follia’ te tonen wat we allemaal in onze mars hebben”, vertelt Roel.

Wisselende attracties

Het resultaat is een volledig afgesloten zomerdorp met mocktails, coctails, versnapderingen en enterntainment voor jong en oud. “We hebben heel wat ervaring in de organisatie van (bedrijfs)feesten waardoor we een bevoorrechte partner zijn van attractieverhuur De Stunt en elke week nieuwe afleidingen kunnen presenteren.”

Familiale zomerbar

Vandaag aanwezig: een kickertafel, tal van retro sjiekenbakken, een springkasteel en grote ‘Vier-op-een-rij’. “Binnenkort komen er retro-computergames zoals Pacman en Atari zodat ouders een poging kunnen doen indruk te maken op hun kinderen. Ook gocarts zullen eens hun opwachting maken. “We gaan resoluut voor een familiale zomerbar waar jong en oud zich welkom voelt.”

Toiletplezier

De zomerbar ‘Viale verde a Casa Follia’ is tot eind september geopend op donderdag en vrijdag van 15 uur tot 1 uur en op zaterdag en zondag van 11 tot 1 uur. “Een toegangskaartje kost 15 euro, maar levert je 13 euro aan bonnetjes en 2 euro toiletplezier op.” De pizzeria blijft open waardoor gasten daar met hun bonnetjes ook pizza kunnen betalen en afhalen.

