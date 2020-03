Gemeentediensten en Sociaal Huis in Herzele werken enkel nog op afspraak Frank Eeckhout

16 maart 2020

11u19 4 Herzele Ook voor de diensten van het gemeentehuis en het Sociaal Huis worden de maatregelen strenger. Vanaf maandag 16 maart zijn de diensten enkel nog toegankelijk na telefonische afspraak. Dit wil zeggen dat niemand nog zomaar zal kunnen binnenwandelen in het gemeentehuis of in het Sociaal Huis.

De bedoeling is uiteraard om op die manier verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Door eerst telefonisch contact op te nemen, kan een selectie gemaakt worden tussen zaken waar een echte afspraak voor nodig is en zaken die onmiddellijk aan de telefoon kunnen afgehandeld worden. Of digitaal: het e-loket van de gemeente laat nu al toe om veel zaken te regelen. “Dit zal wat wennen worden voor onze klanten, maar ik denk dat niemand echt verbaasd zal zijn hierover”, zegt schepen van Sociale Zaken Hilde Van Impe (Open Vld).