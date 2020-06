Gemeente wil deze zomer bruisen en gaat daarom alle activiteiten ondersteunen Frank Eeckhout

23 juni 2020

11u22 0 Herzele Het gemeentebestuur van Herzele wil alle inwoners een bruisende zomer aan bieden. “We gaan een speciale activiteitensite oprichten en activiteiten tijdens de zomervakantie financieel en promotioneel ondersteunen. Om alles veilig te laten verlopen, moeten alle activiteiten aangevraagd worden via het evenementenformulier", kondigt burgemeester Johan Van Tittelboom (Open Vld) aan.

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat er vanaf 1 juli opnieuw socio-culturele en sportieve activiteiten georganiseerd mogen worden. Er gelden wel enkele belangrijke richtlijnen: maximum 200 personen, het publiek moet zitten en social distancing tussen de ‘bubbels’ moet gegarandeerd worden. Vanaf 1 augustus kunnen er opnieuw buurtfeesten en kermissen georganiseerd worden. “Heel wat verenigingen, organisatoren en particulieren hebben opnieuw goesting om te organiseren”, zegt burgemeester Johan Van Tittelboom. “Om deze organisaties veilig en conform de geldende coronamaatregelen te laten verlopen, is het belangrijk dat alle openbare activiteiten aangevraagd worden via het evenementenformulier. Het gaat daarbij om activiteiten op de openbare weg, op openbaar terrein en op privéterrein. Denk aan wandeltochten, fietstochten, workshops, optredens, buurtfeesten, kermissen, markten, sportmanifestaties en optredens. De gemeentelijke veiligheidscel zal zich uitspreken over de aanvraag. Maar daar stopt het niet, want we beseffen dat er omwille van de opgelegde maatregelen veel vragen zijn van verenigingen en andere organisatoren. Onze dienst Veiligheid zorgt daarom voor begeleiding en feedback.”

De parking achter het gemeentehuis wordt coronaproof ingericht om openbare activiteiten te organiseren tijdens de zomervakantie. schepen van Feestelijkheden Benjamin Rogiers

Het gemeentebestuur wil de Herzelenaar sowieso een fijne zomer bezorgen en ondersteunt daarom openbare activiteiten die tijdens de maanden juli en augustus worden georganiseerd. “Initiatiefnemers kunnen in aanmerking komen voor een subsidie”, pikt schepen van Cultuur Heidi Knop (Open Vld) in. “En er is promotionele ondersteuning door alle openbare activiteiten te publiceren op de website. Geselecteerde activiteiten die niet-commercieel, socio-cultureel en voor een breed Herzeels publiek zijn, worden opgenomen in twee zomerpublicaties die in de tweede week van juli en de eerste week van augustus in de Herzeelse brievenbussen vallen. We koppelen er ook een fotowedstrijd aan. Herzelenaren die deelnemen aan één van deze activiteiten en ons daarvan een foto bezorgen, maken kans op een geweldige prijs. Dat kan gaan van een ontbijt op de burchttoren tot een huiskamerconcert van een Herzeelse muziekgroep. Voor die prijzen rekenen we op onze lokale ondernemers, verenigingen en creatievelingen.”

Bovendien wordt de parking achter het gemeentehuis coronaproof ingericht om openbare activiteiten te organiseren tijdens de zomervakantie. “Deze site komt bovenop onze andere infrastructuur die we sowieso al verhuren. Op de site achter het gemeentehuis voorzien we een podium, tafels en stoelen, een toiletblok, een circulatieplan en een toog. De site kan afgehuurd worden aan een democratische prijs. Erkende Herzeelse verenigingen en Herzelenaren krijgen sowieso korting", vult schepen van Feestelijkheden Benjamin Rogiers (Open Vld) aan. Meer informatie en het evenementenformulier vind je op www.herzele.be/evenementenloket.