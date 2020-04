Gemeente verkoopt waardebonnen van 50 euro en geeft 5 euro extra Frank Eeckhout

03 april 2020

11u23 3 Herzele Inwoners van Herzele kunnen bij de gemeente een Hart voor Handelaars bon ter waarde van 50 euro aankopen om bij een van de deelnemende handelaars te besteden. “Wij leggen 5 euro bij zodat je voor 55 euro aankopen kan doen,” licht schepen van Lokale Economie Heidi Knop (Open Vld) toe.

Op www.herzele.be/hart-voor-handelaars vind je een overzicht terug met alle deelnemende handelszaken waarvoor je een ‘Hart voor Handelaars’-bon kan aankopen. “Op die manier verdienen de handelszaken toch iets in deze moeilijke periode en door 5 euro bij te leggen, willen we onze inwoners extra motiveren om onze lokale handelaars te steunen. We hopen vooral op veel solidariteit van de inwoners naar onze handelaars toe”, zegt schepen Heidi Knop.