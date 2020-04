Gemeente stelt spelregels op voor gebruik hondenweide Frank Eeckhout

14 april 2020

10u16 0 Herzele Het gemeentebestuur heeft spelregels opgemaakt voor het gebruik van de hondenweide op de hoek van de Kerkkouter met de Trotstraat.

Herzele heeft sinds kort een hondenweide. In de hondenweide kunnen baasjes hun viervoeter laten loslopen op een afgebakend stuk gras. Hiervoor werden wel enkele spelregels opgesteld: “De hondenweide betreden gebeurt op eigen risico en de baasjes zijn verantwoordelijk voor de daden van hun hond. Ga even wandelen met je hond voordat je de weide betreedt, dan is hij rustiger op de hondenweide. Als de hondenweide in gebruik is, vraag even aan de andere gebruiker(s) of het goed is dat je hen vergezelt. Is je hond ziek, hou hem dan aan de leiband. Ruim de uitwerpselen op, laat je hond niet graven en sluit steeds het hekje", somt schepen Jan Van Damme (Open Vld) op. Tijdens de coronacrisis is het uiteraard verplicht om de opgelegde maatregelen in verband met afstand houden te respecteren.