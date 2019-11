Gemeente promoot lokaal shoppen op Local Friday Frank Eeckhout

18 november 2019

15u39 0 Herzele Met #ikkoopinHerzele op #localfriday zet het gemeentebestuur van Herzele de plaatselijke zelfstandigen in de schijnwerpers.

Op vrijdag 22 november is het Local Friday, een nationaal initiatief dat iedereen wil aanzetten om meer bij lokale ondernemers te kopen. “Onze lokale ondernemers hebben heel wat te bieden”, zegt schepen van Lokale Economie Heidi Knop (Open Vld). “Van de dagelijkse boodschappen, over een origineel cadeau tot klusjes in huis. Noem het en het kan bij een Herzelenaar. Je kiest voor kwaliteit, duurzaamheid én je investeert in de toekomst van de eigen omgeving.”

De nieuwe Werkgroep Ondernemend Herzele, de voormalige Raad voor Lokale Economie, organiseert op Local Friday daarom een fotowedstrijd. “De winnaar gaat aan de haal met een streekproductenmand met enkel Herzeelse producten ter waarde van maar liefst 100 euro”, geeft de schepen nog mee.