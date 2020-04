Geen opendeur in VBS Sint-Katrien, wel digitale rondleiding Frank Eeckhout

14 april 2020

09u18 0 Herzele Door de coronacrisis werd VBS Sint-Katrien in Steenhuize-Wijnhuize verplicht om zijn tweede Curieuzeneuzedag uit te stellen. Op termijn zal een kennismaking en een rondleiding in de school terug mogelijk zijn. Tot dan biedt de school toekomstige ouders een digitale rondleiding aan.

Om geïnteresseerde ouders toch tegemoet te komen, ontwikkelde VBS Sint-Katrien een digitale rondleiding. “Onze toekomstige ouders en leerlingen kunnen vanaf heden op de homepagina van onze website www.vbssintkatrien.be of op onze Facebookpagina ‘Vrije Basisschool Sint-Katrien Steenhuize’ een digitale rondleiding volgen. In 10 minuten proberen we via een kennismakingsfilmpje een beeld te schetsen van de school en zijn omgeving, het opvoedingsproject en de totale werking. Ouders die nog bijkomende vragen hebben, kunnen ons steeds contacteren via info@vbssintkatrien.be ”, laat directeur Maarten De Boe weten.