Gebouwen vroegere freinetschool De Perreparel verkocht voor 495.000 euro Frank Eeckhout

13 december 2019

11u16 3 Herzele De gemeente kan de gebouwen van de vroegere freinetschool in de Perrestraat in Hillegem verkopen voor 495.000 euro. Dat is 15.000 euro minder dat het schattingsverslag dat twee jaar geleden werd opgemaakt.

Freinetschool De Perreparel in Hillegem sloot enkele jaren geleden de deuren. De leerlingen van de school werden geïntegreerd in de gemeentelijke basisschool. Sindsdien staan de schoolgebouwen in de Perrestraat leeg. Twee jaar geleden liet de gemeente een schattingsverslag opmaken om de gebouwen te verkopen. “De gebouwen werden geschat op 510.000 euro. Een tiental personen toonde interesse maar ze haakten allemaal af op de vraagprijs. Vorige maand kwam er opnieuw een geïnteresseerde aankloppen. Na onderhandelingen werd de aankoopprijs afgeklopt op 495.000 euro. Er rekening mee houdend dat het gebouw al enkele jaren leegstaat, konden we ons vinden in deze aankoopprijs", zegt schepen van patrimonium Ronny Herremans (CD&V). Welke plannen de koper heeft met het gebouw, is nog niet geweten maar een woonproject behoort zeker tot de mogelijkheden. De aankoop ligt woensdag ter goedkeuring voor op de gemeenteraad in Herzele.