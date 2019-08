GBS De Vlindertuin wijkt deels uit naar residentie Brevier Schoolingang verhuist van drukke Provinciebaan naar Holestraat en Pastorijstraat Frank Eeckhout

28 augustus 2019

11u28 0 Herzele Drie klassen van Gemeentelijke Basisschool De Vlindertuin in Borsbeke verhuizen op 2 september naar residentie Brevier in de Pastorijstraat. “Tegen eind april komen daar nog vijf klassen bij. Die extra ruimte was dringend nodig want de school barst al enkele jaren uit haar voegen", ervaart directeur Els De Durpel.

Iets meer dan 2,5 miljoen euro betaalde de gemeente Herzele voor residentie Brevier in de Pastorijstraat Borsbeke. Bijna 1,5 miljoen is gesubsidieerd door de overheid. Het gebouw was oorspronkelijk bestemd om te wonen, maar er was amper belangstelling. “Omdat de naastgelegen school kampt met een acuut plaatsgebrek, is het gebouw een mooie opportuniteit als nieuw onderkomen voor de school. De school telt momenteel meer dan 220 leerlingen, dubbel zoveel dan zes jaar geleden. Kinderen die vorig schooljaar hun boterhammen meebrachten, moesten die in de klas opeten. De kleine refter was voor de warme eters. Een lerarenlokaal was er niet, een secretariaat en zorgklas evenmin. Turnen moesten de leerlingen doen in De Steenoven. Echt ideaal is dat niet”, zegt schepen van Onderwijs Benjamin Rogiers (Open Vld).

Maandag nemen drie klassen hun intrek in het nieuwe gebouw. Tegen eind april moeten daar nog vijf klassen bijkomen. “Elke klas heeft een eigen keuken, twee toiletten en een terras met tuin en opberghok. Op termijn komen er op de bovenverdieping nog enkele lokalen bij. Die kunnen dienen voor de verschillende godsdienstlessen, als lerarenruimte en zorgklas. Door nu al enkele klassen te verhuizen, hebben we in het oude gebouw een grote turnzaal kunnen inrichten. Dat bespaart een hoop tijd bij de turnlessen. Tot vorig schooljaar werden de leerlingen immers met de bus naar De Steenoven gebracht", vult directeur Els De Durpel aan.

Door de klassen te verhuizen naar residentie Brevier, wordt de ingang van de school weggetrokken van de drukke steenweg. “Hierdoor zorgen we niet alleen voor een veiliger schoolomgeving maar ook voor een gezondere omgeving aan de schoolpoort. Ouders kunnen hun kinderen nu via de Pastorijstraat en de Holestraat naar school brengen. In de Holestraat werd een extra toegang voorzien. Beide schoolgebouwen worden met een pad door het bos met elkaar verbonden. Door deze uitbreiding is er zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten meer comfort wat de kwaliteit alleen maar ten goede komt. Bovendien ligt de school nu in een oase van rust en groen", besluit de directeur.