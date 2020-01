G-renner Ewoud Vromant knalt in recordtijd naar wereldtitel Frank Eeckhout

31 januari 2020

09u53 0 Herzele G-wielrenner Ewoud Vromant uit Woubrechtegem is in Milton (Canada) wereldkampioen geworden in de 3 kilometer individuele achtervolging. De renner met een rechterbovenbeen amputatie won de finale in een nieuw wereldrecord 3:36.322. Het is de eerste medaille voor Paralympic Team Belgium op het WK G-baanwielrennen.

Ewoud Vromant ging voor een medaille in Canada. Over het kleur sprak hij zich niet uit. Het werd dus goud. Ewoud reed de wedstrijd van zijn leven op de UCI Para-cycling Track World Championships in Milton. ’s Morgens reed hij tijdens de kwalificaties al een nieuw wereldrecord in heat twee: 3:36.961. Het oude wereldrecord dateert van 2014 en stond op naam van de Chinees Liang (3:40,367). In de finale deed Ewoud het kunstje nog eens over tegen de Fransman Leaute. Met 3:36.322 scherpte Vromant zijn wereldrecordtijd nog wat aan en kroonde hij zich tot wereldkampioen op de individuele achtervolging. Het is de eerste wereldtitel en medaille voor Ewoud in het baanwielrennen. Vorig jaar kende hij in maart pech bij de start in dit nummer en werd hij vijfde, maar hij won in september zilver op het WK tijdrijden en brons in de WK-wegrit.