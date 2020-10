Foorkramers maken rechtsomkeer: kermis en jaarmarkt afgelast Frank Eeckhout

08 oktober 2020

09u22 0 Herzele De foorkramers die woensdag hun opwachting maakten op de Groenlaan in Herzele zijn alweer vertrokken. Het gemeentebestuur besliste woensdagavond om de kermis en de jaarmarkt af te gelasten. “Het resultaat van de risicoscan van de kermis heeft de doorslag gegeven", zegt burgemeester Johan Van Tittelboom (Open Vld).

Herzele besliste woensdagavond om de oktoberkermis en alle daaraan gekoppelde activiteiten te annuleren. “De cijfers zijn eigenlijk nergens in België echt goed. Brussel gaat zelfs in een mini-lockdown. Samenscholingen op straat worden voortaan beperkt tot 4 personen. In deze omstandigheden is het organiseren van een kermis een delicate zaak. Kermissen brengen immers mensen samen, in een ongedwongen sfeer, terwijl alle maatregelen er op gericht zijn om het aantal contacten te beperken, zelfs op straat. Maar de doorslag is gegeven door het resultaat van de risico-scan van de kermis dat we vandaag kregen. Die draaide uit op oranje. Dan hebben we als college gezamenlijk de knoop doorgehakt en onze verantwoordelijkheid genomen", zegt burgemeester Johan Van Tittelboom.

Schepen van Markten Benjamin Rogiers (Open Vld) voegt eraan toe dat het College niet twijfelde aan de goede trouw en de burgerzin van de foorkramers en de vele Herzeelse bezoekers van de kermis. Maar bij het afwegen van de pro’s en contra’s gaven de laatste toch de doorslag. “En toch is uitgesteld niet verloren, zegt de schepen. “De foorkramers krijgen later een extra beurt om deze verloren kermis weer goed te maken. En we gaan de gemeenteraad voorstellen om hiervoor geen retributie aan te rekenen.” Ook de jaarmarkt van 14 oktober en de garageverkoop die met de kermisdagen was gepland, worden geannuleerd. “Enkel de gewone woensdagmarkt zal volgende week plaatsvinden,” geeft schepen Rogiers nog mee.