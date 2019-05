Filmavond met en over Louis Tobback Frank Eeckhout

21 mei 2019

11u31 0 Herzele Curieus Herzele nodigt op zaterdag 8 juni Louis Tobback uit voor een filmavond in de Wattenfabriek. Hij stelt die dag de film ‘De gave van de verontwaardiging’ voor.

In de film blikt men terug op verschillende nationale onderwerpen zoals de rakettenkwestie, de dood van koning Boudewijn, de Agusta-affaire en op de politieke impact van Louis Tobback op de stadsvernieuwing in Leuven. In de film praten Kathleen Van Brempt, Mohamed Ridouani en Frank Vandenbroucke over de bepalende en coachende rol van Louis in hun politieke carrière. Knack-journalist Walter Pauli zorgde voor het beklijvende scenario. De film zelf werd door Matthias Therry gedraaid en geproduceerd door het Leuvense productiehuis Skladanowsky. De film start om 19.30 uur en de toegang bedraagt 2 euro.