Fietstelsysteem om scholieren op de fiets te krijgen Frank Eeckhout

20 september 2019

13u08 0 Herzele In het kader van de Week van de Mobiliteit lanceert Herzele een fietstelsysteem in de middelbare scholen van Herzele. “ “In samenwerking met het Sint-Paulusinstituut, Go! Atheneum Herzele en de KAZ-klas willen we de schoolgaande jeugd motiveren meer de fiets te nemen”, zegt schepen van Jeugd en Onderwijs Benjamin Rogiers (Open Vld).

De provincie Oost-Vlaanderen lanceerde dit jaar een subsidieoproep om in te tekenen op projecten rond duurzame mobiliteit. “Wij sprongen met ons fietstelsysteem op de figuurlijke bagagedrager en zagen ons project goedgekeurd en gesubsidieerd. Het concept van de fietstelmeters is simpel: de fietstelmeters registreren het aantal ritten dat de leerlingen afleggen van thuis naar school en omgekeerd. Dat gebeurt aan de hand van een chip die de leerlingen op hun voorwiel kunnen laten plaatsen. Hoe vaker ze met de fiets komen, hoe groter de beloning! De drie scholen en het lokaal bestuur belonen immers de meest actieve leerlingen. Binnenkort krijgen de leerlingen van de drie scholen meer informatie aan de hand van een flyer. Op deze manier willen we, samen met de Herzeelse middelbare scholen, onze leerlingen aanmoedigen tot een actieve en gezonde levensstijl. Meteen reduceren ze ook hun ecologische voetafdruk waarmee ze niet enkel zichzelf, maar eigenlijk alle Herzelenaren een plezier doen", zegt schepen Benjamin Rogiers.