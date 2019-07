Fiets gestolen aan OCMW in Herzele Frank Eeckhout

16 juli 2019

10u10 0 Herzele Aan het OCMW in Herzele werd in de nacht van maandag op dinsdag de damesfiets van Sarah Colson gestolen.

De vrouw merkte dinsdagmorgen na haar nachtshift dat haar fiets gestolen was. De damesfiets is van het merk Avenue en heeft zes versnellingen en een fietstas met bloemen. Daarin zaten een fietsslot en een regenhoes om over het zadel te trekken. Op de fiets hangt een sticker van A. Van De Sype uit Haaltert. Sarah vraagt om haar of de politie te contacteren indien iemand de fiets opmerkt. “De politie raadt aan om de fiets niet aan te raken. Dat zou het onderzoek naar vingerafdrukken in gevaar kunnen brengen", roept het slachtoffer op.