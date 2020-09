Feestelijke start in Vrije Basisschool Herzele Frank Eeckhout

01 september 2020

13u48 0 Herzele In de Vrije Basisschool Herzele werden de kleuters van alle afdelingen feestelijk onthaald op 1 september.

Na de gedeeltelijke opstart in mei kunnen de kleuters eindelijk weer voltijds naar school. Het schoolteam maakte er een bijzondere dag van met alle kleuters : samen het themalied van het nieuwe schooljaar zingen, samen spelen en springen op het springkasteel , samen genieten in aanwezigheid van goochelaar Frederiek. “Het werd een onvergetelijke start voor de allerkleinsten. Woensdag mochten ook de kinderen van het eerste leerjaar op dezelfde manier al een kennismakingsnamiddag beleven met de juffen van de derde kleuterklassen en hun nieuwe klastitularissen van het eerste leerjaar. Het schoolteam en de kinderen hebben alvast veel zin in het jaarproject ‘zin in leven , zin in leren’", laat directeur Fabian Mory weten.