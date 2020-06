Extra zomerschool moet taal- en rekenachterstand aanpakken Frank Eeckhout

23 juni 2020

09u28 1 Herzele Met een extra zomerschool wil het gemeentebestuur van Herzele de taal- en rekenachterstand, die kinderen opliepen door de coronacrisis, aanpakken. “De lesmomenten worden afgewisseld met sportieve en muzische activiteiten", kondigt schepen van Onderwijs Benjamin Rogiers (Open Vld) aan.

Herzele organiseert in de zomervakantie al vele jaren een zomerschool voor kinderen en jongeren met een andere moedertaal dan het Nederlands. Deze vakantie wordt er ook een ‘coronazomerschool’ georganiseerd voor jongeren van 6 tot 12 jaar, specifiek gericht op het wegwerken van eventuele taal- en rekenachterstand. “Voor jongeren vanaf 12 jaar is er een driedaags taalbad. Op drie dagen tijd stimuleren we de kennis van het Nederlands op een niet-schoolse en ongedwongen manier, om de jongeren voor te bereiden op het nieuwe schooljaar. Voor kinderen van 3 tot 12 jaar voorzien we een volledige week waarin op een speelse en plezierige manier de kennis van het Nederlands gestimuleerd wordt. Met deze initiatieven willen we de kansen van elk kind op een volwaardige schoolloopbaan verhogen", vertelt schepen van Gelijke Kansen Hilde Van Impe (Open Vld).

Deze zomervakantie organiseert de gemeente ook een coronazomerschool die specifiek georganiseerd wordt om eventuele taal- en rekenachterstand als gevolg van de sluiting van de scholen weg te werken. “We werken hiervoor samen met Hogeschool Gent, Departement Lerarenopleiding. De lesmomenten worden afgewisseld met sportieve en muzische activiteiten. Om deze zomerschool te promoten, werken we nauw samen met de basisscholen in Herzele", vult schepen Benjamin Rogiers aan. Deelname aan de zomerschool is gratis maar inschrijven is wel verplicht. Dat kan tot 31 juli via mail naar sociaal.huis@herzele.be of op het nummer 053/60.33.14.