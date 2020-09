Extra stukje natuur in de Doormansvallei Frank Eeckhout

26 september 2020

11u51 0 Herzele De Doormansvallei in Herzele heeft er opnieuw een stukje natuur bij. Op deze gronden zullen op de Dag van de Natuur op 22 november al nieuwe aanplantingen worden gedaan.

Ten noorden van de gemeente ligt de Doormansvallei waarvan de bepalende factor in het landschap de Doormansbeek is. Een belangrijke functie van deze vallei is natuurlijk afwatering om de lager gelegen woongebieden te beschermen bij wateroverlast. Het gebied heeft daarnaast veel potentieel op vlak van natuurontwikkeling. De omliggende omgeving bestaat uit een kleinschalig landbouwlandschap met bomenrijen, bosjes, vochtige zones, hooiweides, akkers en struwelen. Samen met de gemeente Herzele engageert Natuurpunt Herzele zich nu om te investeren in een opwaardering van dit landschap met oog voor biodiversiteit, klimaatbestendigheid en recreatie. Naast de aankoop van gronden door de gemeente werd ook door Natuurpunt een eerste stap gezet door de aanschaf van twee percelen in het valleigebied. Wie vragen heeft over het project of benieuwd is naar de visie van Natuurpunt Herzele aangaande dit gebied kan mailen naar info@natuurpuntherzele.be.