Ewoud Vromant gaat voor medaille op WK baanwielrennen voor G-sporters in Canada Frank Eeckhout

27 januari 2020

12u17 0 Herzele Ewoud Vromant gaat eind deze week voor een medaille in het Canadese Milton. Daar neemt de inwoners van Woubrechtegem samen met drie anderen deel aan het WK baanwielrennen voor G-sporters. Vorig jaar veroverden de renners drie medailles met Paralympic Team Belgium in Apeldoorn. Kunnen ze nu ook het paralympisch jaar in schoonheid beginnen?

Voor Ewoud Vromant is sport zijn absolute uitlaatklep in het leven. In zijn jeugdjaren voetbalde hij op provinciaal niveau en later maakte hij de overstap naar triatlon. Hij vond acht jaar lang uitdagingen in kwarttriatlons op recreatief niveau. In 2012 ontdekte dokters een tumor in de hamstrings van zijn rechterbeen. Na chemotherapie onderging Ewoud het jaar nadien toch een amputatie. Maar stilzitten is niets voor Ewoud, en dus zocht hij erg snel na zijn revalidatie naar nieuwe sportieve doelen.

“Triatlon verderzetten, was mijn eerste wens, maar lange afstanden lopen is voor mij moeilijk zonder hamstringfunctionaliteit in één van de benen. Fietsen met een koker daarentegen, ging wel voortvarend. In 2016 begon ik met para-cycling nadat ik collega-renner Arnout Matthys, die ook een bovenbeenamputatie heeft ondergaan, de Mont-Ventoux zag beklimmen op één been”, vertelt Ewoud.

Wereldtitel tijdrijden veroveren

Als snel ambieerde hij ook een internationale carrière. Met succes, want hij nam in 2018 voor het eerst deel aan het wereldkampioenschap para-cycling in Maniago (Italië) en werd er vierde in de tijdrit. “Begin 2019 nam ik deel aan het wereldkampioenschap baanwielrennen in Apeldoorn (Nederland), waar ik vijfde werd op de individuele achtervolging na pech bij de start. In Milton (Canada) wil ik meedoen voor de medailles”, zegt hij ambitieus.

Ewoud maakt ook een doel van de wereldtitel in het tijdrijden. “In 2019 pakte ik zilver in het Nederlandse Emmen. Dit jaar vind ik in Oostende opnieuw een parcours op mijn maat. Op de piste ga ik voor de titel in de individuele achtervolging. Op de Paralympische Spelen in Tokio hoop ik ook een medaille te veroveren”, aldus de G-sporter. Ewoud neemt een jaar loopbaanonderbreking om die ambities waar te maken.

Het WK-baanwielrennen vindt plaats van 30 januari tot 2 februari.