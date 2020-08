Even geduld, er zijn nog 150 wachtenden voor u: Politie regelt verkeer aan Brantanowinkel in Herzele Frank Eeckhout

22 augustus 2020

11u36 0 Herzele Wie zaterdag dacht van koopjes te doen bij Brantano in Herzele moest veel geduld oefenen. Omstreeks 11 uur stond er een rij met 150 wachtenden. De politie leidde het verkeer langs de drukke steenweg in goede banen.

Vandaag start de uitverkoop bij schoenenketen Brantano, in het kader van het faillissement van moederbedrijf FNG. Er zijn kortingen tot 75%. Duizenden mensen zijn naar Brantano getrokken om koopjes te doen. Op verschillende plaatsen ontstonden voor openingstijd al lange rijen. Dat was ook het geval in Herzele. Daar stonden de eerste koopjesjagers om 8 uur al aan te schuiven. Omstreeks 9.30 trommelde burgemeester Johan Van Tittelboom (Open Vld) de politie op omdat er chaos ontstond op weg. De gelegenheidsklanten van Brantano namen ook de parkings van Aldi En Bon’Ap in aan de overkant van de straat. “Met twee kinderen die straks opnieuw naar school moeten, hoop ik nog wat kleren en schoenen te kopen. Al vrees ik dat het meeste al weg zal zijn eens ik binnen geraak", zucht een vrouw uit Hillegem.

Meer over Aldi

Brantano

Brantano

Brantano

Brantanowinkel

FNG

Herzele

Hillegem