Eskes bruinbier van Brouwerij Van Den Bossche: “Ons bier heeft zijn naam te danken aan het circus van Buffalo Bill” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Frank Eeckhout

31 augustus 2019

07u01 0 Herzele “Eskes bruinbier heeft zijn naam te danken aan het circus van Buffalo Bill. Het bier dankt zijn licht aangebrande toets aan een vrijwilliger die in wort moest draaien. Maar in plaats van in de brouwzaal te blijven, muisde hij ervandoor om naar de circusvoorstelling te gaan kijken. Althans, dat is toch wat de legende ons leert", lacht Bruno Van Den Bossche.

De familie Van Den Bossche heeft een grote stempel gedrukt op Sint-Lievens-Esse. Een van de telgen van deze familie is Ignace Van Den Bossche, voormalig zaakvoerder van de gelijknamige brouwerij. «De pastorie naast de kerk was vroeger het ouderlijke huis van mijn overgrootvader August. Zijn zoon, mijn grootvader Arthur, bouwde het brouwershuis en zijn andere zoon Florent bouwde aan de overkant een huis. Florent werkte ook in de brouwerij, die in 1897 gesticht werd, maar zette een stap opzij en werd in 1914 burgemeester.»

Beschermde brouwerij

Met die twee herenwoningen, de oude pastorie en de brouwerij is een groot deel van de architectuur van het dorp in Sint-Lievens-Esse te danken aan de familie Van Den Bossche. “Traditie en erfgoed bewaren we zoveel we kunnen omdat ze de uitstraling van onze brouwerij mee bepalen. Op een zeker moment werd het dorpszicht van Sint-Lievens-Esse geklasseerd. Op vraag van het gemeentebestuur hebben we er toen mee ingestemd de brouwerij ook te laten beschermen. Aan het zicht op de binnenkoer mag daarom niets meer veranderd worden. Als mensen Brouwerij Van Den Bossche bezoeken, kijken ze altijd hun ogen uit. We zijn er trots op dat we al ons bier nog in koperen ketels brouwen. Alle andere stappen van het productieproces heb ik gaandeweg gemoderniseerd”, legt Ignace uit.

Het verhaal wil dat de knechten terugkwamen van de circusvoorstelling, de wort liet afkoelen en er gist aan toevoegden zonder iets te zeggen. Pas toen hij een staal nam, merkte de brouwmeester dat er een ander bier was gebrouwen Bruno Van Den Bossche

Legende

De familie Van Den Bossche is echter niet alleen gekend voor de architectuur op het dorpsplein, ook hun bieren vallen goed in de smaak. Hun Eskes bruinbier, gecommercialiseerd onder de naam Buffalo, werd bekroond met het streekproductenlabel. “De geschiedenis van Brouwerij Van Den Bossche is verweven met het opmerkelijke verhaal achter Buffalo, het bier met de diepste wortels in de lokale geschiedenis", weet brouwerszoon Bruno Van Den Bossche. “Op een dag in 1907 sloeg een circus de tenten op in Sint-Lievens-Esse. De brouwersgasten wilden net als iedereen naar de voorstelling op het dorpsplein. De Chinese vrijwilliger die in de kokende wort moest roeren om te voorkomen dat die niet aanbrandde, ging echter ook kijken. Het verhaal wil dat de knechten terugkwamen van de voorstelling, de wort liet afkoelen en er gist aan toevoegden zonder iets te zeggen. Pas toen hij een staal nam, merkte de brouwmeester dat er per ongeluk een ander bier was gebrouwen. Het bier had een alcoholpercentage van bijna zes graden, het bleek een geluk bij een ongeluk. Met het vertrek van het circus van Buffalo Bill uit Sint-Lievens-Esse was het gelijknamige bier geboren", besluit Bruno.

Het Laatste Nieuws gaat in samenwerking met Vlam op zoek naar het Beste Streekproduct van Vlaanderen. Een streekproduct wordt ambachtelijk vervaardigd, in de eigen streek, met een traditie van minimum 25 jaar en… geniet natuurlijk bekendheid bij het publiek. Stemmen op jouw favoriete streekproduct kan via de HLN app. Download gratis de nieuwe HLN-app op iOS of Android, ontdek alle streekproducten die meedingen naar de titel Het Streekproduct 2019 bij In De Buurt en stem op jouw favoriet. Alle informatie over onze wedstrijd vind je op www.hln.be/streekproduct.