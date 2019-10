Enthousiaste ontvangst Koning Filip aan Villa Vip in Herzele Frank Eeckhout

03 oktober 2019

16u25 8 Herzele Honderden schoolkinderen hebben voor een enthousiaste ontvangst van Koning Filip gezorgd in Herzele. De koning bracht daar een werkbezoek aan Villa Vip, een innovatief concept van hedendaagse, fijne en kleinschalige woningen waar volwassenen met een beperking samenwonen met een zorgkoppel.

Het werd een warme ontvangst voor Koning Filip donderdagnamiddag in Herzele. Inwoners hadden de Belgische driekleur uit het raam gehangen en om 14.15 uur stonden al vele tientallen kinderen Koning Filip op te wachten aan Villa Vip in Herzele. Hun aantal groeide daarna nog aan tot 750. Getooid met tricolore sjaals, vlagjes en andere attributen in de Belgische driekleur keken ze reikhalzend uit naar zijn komst. Ook de bewoners van het OCMW-rusthuis hadden een plaatsje gezocht in de lange erehaag.

De koning is daar

Toen de wachtenden omstreeks 15.20 uur een blauw zwaailicht opmerkten in de Stationsstraat en iemand schreeuwde ‘de koning is daar’, gingen de decibels en de honderden vlagjes de hoogte in. Onder luid applaus stapte Koning Filip uit de wagen. Nadat hij werd begroet door burgemeester Johan Van Tittelboom en zijn echtgenote Carina Van Cauter, nam de vorst uitgebreid de tijd om de kinderen en andere wachtenden te begroeten. De tekeningen nam hij met een dankbare glimlach in ontvangst.

Daarna ging het richting Villa Vip waar een ontmoeting met en rondleiding door de bewoners gepland stond. Koning Filip nestelde zich tussen enkele bewoners in de zetel, kreeg een zelfgemaakt geschenk overhandigd en maakte een praatje met de bewoners. Daarna liet hij zich rondleiden door de woning. Ondertussen luisterde hij met grote verbazing en interesse naar hun verhalen. Het bezoek werd afgesloten met een werkvergadering.