Elly's in broodjesland dicht nadat zaak klant met COVID-19 over de vloer krijgt Frank Eeckhout

23 juli 2020

14u24 0 Herzele Elly’s in broodjesland op de Groenlaan in Herzele sluit minstens een week de deuren nadat de broodjeszaak een klant met COVID-19 over de vloer kreeg.

“We werden op de hoogte gebracht dat een klant positief testte op Covid-19. Wij hebben daarom onze verantwoordelijkheid genomen, de zaak gesloten en onszelf in quarantaine geplaatst. Een eerste test die we zelf lieten uitvoeren, is gelukkig negatief maar omdat de incubatietijd zes dagen is, moeten we daarna nog een tweede test laten uitvoeren. Pas als die ook negatief is, kunnen we de deuren weer openen", laat de zaakvoerster weten.