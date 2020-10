Eind dit jaar opnieuw weekendtreinen in Ede, Hillegem en Terhagen Koen Moreau Frank Eeckhout

10 oktober 2020

10u17 0 Herzele De nieuwe dienstregeling van de NMBS die half december in voege treedt, zorgt voor een betere bediening op de spoorlijn L89 tussen Zottegem en Denderleeuw.

Voortaan stoppen er in het weekend opnieuw elk uur treinen in de stations van Ede, Hillegem en Terhagen. Deze S3-trein die momenteel enkel in de week rijdt, zal bovendien bijkomend halt houden in het nieuwe station van Anderlecht vlak voor Brussel-Zuid en dat is ook goed nieuws voor reizigers die vertrekken in de stations van Burst, Haaltert en Herzele. Enige minpuntje is dat er tijdens het weekend geen rechtstreekse trein meer is naar de luchthaven.