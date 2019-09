Eco & Fair zoekt vrijwilligers op zaterdagnamiddag Frank Eeckhout

17u09 2 Herzele De winkel Eco & Fair in het centrum van Herzele is op zoek naar een tweetal vrijwilligers die op zaterdagnamiddag van 13.30 tot 17 uur één keer per maand de winkel kunnen openhouden.

Je ontvangt klanten, staat in voor de verkoop en vult tussendoor de rekken aan. Wie graag wat meer inhoud op zijn bord heeft, kan ook kiezen om zich te engageren in de winkelwerkgroep die activiteiten en de jaarlijkse Geschenkenbeurs in december organiseert. “Samen met Agnes, Eva en Nele zit je in een maandelijkse beurtrol en kan je onderling met elkaar wisselen als een datum niet past. Als winkelvrijwilliger zorg je er voor dat Eco & Fair, naast de weekdagen, ook wekelijks open is op zaterdag en men in Herzele heerlijke fairtrade, bio- en lokale producten kan kopen", zegt Sarah Hutse.

Wie interesse heeft kan contact opnemen voor een babbel en een rondleiding met Sarah via info@ecofair.be of via 0494/98.85.28.