Duaal leren, Economie en Bio-esthetiek: GO! Atheneum Herzele groeit en breidt aanbod verder uit Frank Eeckhout

15 juni 2020

15u30 1 Herzele GO! Atheneum Herzele breidt haar aanbod volgend schooljaar uit met Duaal leren, Economie en Bio-esthetiek. “De school groeide de voorbije vijf jaar uit van een beroepsschool naar een domeinschool met een veelzijdig aanbod in BSO, ASO en TSO. In die periode verdubbelde ook ons leerlingenaantal", zegt directeur Sandy Maegerman trots.

De laatste schooljaren is het aantal leerlingen in het GO! Atheneum Herzele enorm gegroeid. De vernieuwde pedagogische aanpak speelt hier een belangrijke rol in. “Leerlingen krijgen meer eigenaarschap over hun leren en worden sterk begeleid", steekt directeur Sandy Maegerman van wal. Vanaf 1 september breidt de school haar aanbod nog verder uit. “Volledig nieuw en uniek in de regio is het aanbod in de studierichting Bio-esthetiek in het TSO vanaf het derde middelbaar. Leerlingen die geboeid zijn door schoonheidsverzorging en tegelijk gefascineerd zijn door de anatomie van het menselijk lichaam kunnen vanaf volgend schooljaar terecht in die studierichting. Daar gaat de theoretische en wetenschappelijke vorming hand in hand met de praktische opleiding. In de tweede graad staan de vakken handverzorging, gelaatsverzorging, make-up en voetverzorging centraal. Alle aangeleerde theoretische kennis wordt steeds gekoppeld aan praktijkoefeningen. Wie ervan droomt later aan de slag te gaan in schoonheidssalons en wellnescentra of wie denkt aan hogere studies zoals wellbeing- en vitaliteitsmanagement, podologie, health care managementan kan vanaf 1 september terecht in het GO! Atheneum Herzele.”

In het ASO wordt het bestaande aanbod uitgebreid met economische richtingen. Vanaf volgend schooljaar kunnen leerlingen in de tweede graad economie volgen in combinatie met talen of wetenschappen. “Het vak economie omvat 4 lesuren per week en wordt opgesplitst in twee onderdelen. Enerzijds wordt in het onderdeel business en marketing gewerkt met eigentijdse thema’s zoals verzekeringen, betalingsverkeer, kredieten en het koop-en verkoopproces. Dat zijn allemaal thema’s die vroeg of laat sowieso in het dagelijks leven moet aangewend worden. Anderzijds zullen de leerlingen ook ondergedompeld worden in een tsunami aan cijfers bij het onderdeel boekhouden", gaat de directeur verder.

Nieuw in het BSO is dat de leerlingen uit het zevende jaar terechtkunnen in duaal leren. In duaal leren wordt leren op school gecombineerd met leren op de werkvloer. Dat biedt volgens directeur Sandy Maegerman heel wat voordelen. “Leerlingen zijn op die manier beter voorbereid op de job die ze later zullen uitoefenen, leerkrachten krijgen meer voeling met de praktijk en ondernemingen kunnen hun toekomstige werknemers beter voorbereiden. Ik verwacht dat door duaal leren de leerlingen zelfstandiger zullen worden en ook beter in team leren werken. Dat sluit dus perfect aan bij ons pedagogische visie. Duaal leren wordt aangeboden in de opleidingen voor zorgkundige, kinderbegeleider en asfalt- en betonwegenbouwer", besluit de directeur.

Meer informatie over het onderwijsaanbod vind je op de Facebookpagina en de website van de school. De vernieuwende onderwijsaanpak van de school met individuele leertrajecten, innovatieve leeromgevingen en een unieke vakdoorbrekende aanpak wordt eveneens verduidelijkt op de schoolwebsite. Inschrijven kan online.

