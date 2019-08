Doe mee met autovrije zondag en krijg 150 euro voor jouw initiatief Frank Eeckhout

08 augustus 2019

14u35 0 Herzele Het gemeentebestuur van Herzele roept inwoners, verenigingen en andere initiatiefnemers op om mee te doen met de autoloze zondag op 22 september en die dag een activiteit te organiseren. “In ruil krijg je als initiatiefnemer een subsidie van 150 euro en wordt de activiteit opgenomen in de grote communicatiecampagne in het kader van autovrije zondag", laat schepen van Mobiliteit Jan Van Damme (Open Vld) weten.

De keukentafel op de oprit voor koffie met de buren, een hogehakkenrace in jouw straat, een retrofietstocht langs leuke baantjes, het wereldrecord barbecuen met de buren verbreken. Groot of klein, elke activiteit die voldoet aan de voorwaarden komt in aanmerking voor een subsidie van 150 euro. “Op autoloze zondag willen we op een laagdrempelige manier mensen samenbrengen, sociale cohesie stimuleren en de trage mobiliteit promoten", zegt schepen Jan Van Damme.

Volgende straten zijn die namiddag autovrij en krijgen een parkeer- en toegangsverbod voor gemotoriseerd verkeer: Burchtlaan, Kerkstraat, Markt, Groenlaan (hoofdweg), Groenlaan (ventweg), Schoolstraat, Hoogstraat (van kruispunt met Groenlaan tot kruispunt met Oudendries/Trotstraat), Oudendries, Bevrijdingsstraat, Burg. Matthysstraat, Graaf Du Parclaan (van kruispunt met Burchtlaan/Kerkkouter t.e.m. kruispunt met Bevrijdingsstraat).

Deze straten worden autoluw gemaakt waardoor automobilisten extra aandacht moeten besteden aan de trage weggebruikers: Hoogstraat (van kruispunt met Oudendries/Trotstraat t.e.m. Molen ter Rijst), Bloemenstraat, Arestraat, Wolvenstraat, Solleveld, Kanunnikstraat, Molenstraat, Peperstraat, Eikboslaan, Kloosterstraat, Lindestraat, Ressegemstraat, Borsbekestraat, Ijzerenwegstraat, Sint-Rochusstraat, Stationsstraat, Mergellaan, Sint-Lievens-Laan, Melkerijstraat, Kruisveldstraat, Kouterveldlaan, Rosalie Daemstraat, Kouterstraat, Kerselarenlaan, Tuinwijkstraat, Graaf Du Parclaan, Kerkkouter.

Je project indienen kan tot 23 augustus via het formulier op de website van de gemeente. “Nadien worden alle projecten geëvalueerd. De projecten die de grootste bijdrage leveren aan de vooropgestelde voorwaarden krijgen een subsidie en worden hierover begin september gecontacteerd", geeft de schepen nog mee.