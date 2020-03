Directeur VBS Sint-Katrien stelt ouders gerust: “Maak je geen zorgen over leerachterstand, dat komt wel goed” Frank Eeckhout

24 maart 2020

12u53 4 Herzele Net zoals in veel scholen is het in Vrije Basisschool Sint-Katrien in Steenhuize-Wijnhuize abnormaal rustig. Sinds de verstrengde maatregelen van kracht zijn, daalde de bezettingsgraad tot twee procent. Zorgen over leerachterstand maakt de directeur zich niet. “Maak je als ouder geen zorgen over achterstand op school. Alle kinderen zitten momenteel in hetzelfde schuitje en ze zullen het allemaal wel redden. Als ze terug zijn in het klaslokaal, gaan we hun koers corrigeren en ze tegemoetkomen op hun niveau”, stelt Maarten De Boe de ouders gerust.

De ouders namen hun verantwoordelijkheid en dat stemt directeur Maarten De Boe wel tevreden. “Maar niet alleen de ouders namen hun verantwoordelijkheid ernstig. Als onderwijs hebben ook wij op dit moment een nog grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid dan anders. Ouders, actief in de cruciale sectoren, rekenen op ons en wij zullen die verantwoordelijkheid de komende weken niet uit de weg gaan. Wij blijven voor hun kinderen zorgen terwijl zij voor anderen zorgen. We zijn alle mensen die actief zijn in de cruciale sectoren uiterst dankbaar, daarom hingen we ook een groot spandoek aan de schoolgevel om deze mensen een hart onder de riem te steken”, zegt de directeur.

Magnolia

De school vindt het enorm jammer om de magnolia in zijn schooltuin op dit moment te zien bloeien zonder kinderen in de nabijheid. Toch halen de leerkrachten van VBS Sint-Katrien op dit moment kracht en energie uit andere zaken, bijvoorbeeld de hulp die ze kunnen bieden aan mensen die actief zijn in cruciale sectoren door hun kinderen op te vangen. De school lanceerde ook enkele initiatieven om in contact te blijven met hun leerlingen. Er werd op Facebook onder andere een bericht gepost waar ouders kunnen reageren met afbeeldingen en filmpjes van hun dagdagelijkse bezigheden met de kinderen. Daarnaast zijn er leerkrachten die experimenteren met digitale tools zoals Skype, Zoom.us en Flip Grid om zo in contact te blijven met hun leerlingen.

“Persoonlijk denk ik dat het onderwijslandschap na deze crisis enorm zal wijzigen, ook in het basisonderwijs. Als voormalig ICT-coördinator stemt het mij enorm tevreden dat leerkrachten massaal teruggrijpen naar digitale tools om in contact te blijven met hun leerlingen en hen ook facultatieve taken aan te reiken. Toch één bedenking: als onderwijs moeten we er goed over waken dat zowel leerkrachten als leerlingen deze overload van digitalisering aankunnen. In Vrije Basisschool Sint-Katrien experimenteren leerkrachten, ieder op hun manier, met nieuwe manieren van communiceren. Bij de ene is dat via een filmpje, bij de andere via een briefje met foto op ons digitaal communicatiekanaal GIMME. Elke leerkracht is hier vrij in en handelt naar zijn eigen opgebouwde knowhow", gaat Maarten De Boe verder.

Facultatieve alternatieven

Vrije Basisschool Sint-Katrien Steenhuize heeft sinds het begin van deze crisis ook verstandig omgesprongen met facultatieve alternatieven. De leerkrachten posten dagelijks enkele facultatieve taken op digitale platformen zoals Bingel. Daarnaast worden ook vrijblijvend dagtaken aangereikt die afgedrukt kunnen worden. Deze maatregelen volstaan om onze leerlingen in het ritme te houden en voeling met de school te laten houden. “Ik hoor ouders en leerlingen die kreunen onder de druk die hen wordt opgelegd van scholen op dit moment. In heel wat scholen worden verplichte taken gemaild en met deadlines gewerkt. Wat we niet mogen vergeten is dat onze kinderen net zo bang zijn als wij op dit moment. Ze horen niet alleen alles wat er gebeurt, maar ze voelen ook onze constante spanning en angst. Zij hebben nog nooit zoiets meegemaakt. Ja, het idee van vijf weken vrij vinden ze geweldig en ze hebben het idee waarschijnlijk dat het een ontzettend leuke vakantie gaat zijn, zich niet realiserend dat de werkelijkheid is dat ze thuis vast zitten zonder hun vrienden te kunnen zien. Maak je als ouder geen zorgen over achterstand op school. Alle kinderen zitten momenteel in hetzelfde schuitje en ze zullen het allemaal wel redden. Als ze terug zijn in het klaslokaal, gaan we hun koers corrigeren en ze tegemoetkomen op hun niveau. Leraren zijn hier experts in.”

Kinderen vinden het idee van vijf weken vakantie waarschijnlijk geweldig, terwijl ze niet beseffen dat ze in werkelijkheid thuis vast zitten zonder hun vrienden te kunnen zien Directeur Maarten De Boe

Solidariteit

Directeur Maarten De Boe wil via deze weg al zijn leerkrachten nogmaals bedanken voor hun inzet. “Ook in deze moeilijke tijden staan we er als één team en is de solidariteit enorm groot. We hebben al een constructief overleg gehad over enkele pedagogische zaken en de organisatie van onze noodopvang. Uiteraard respecteren wij de maatregelen en beroepen we ons in deze tijden op digitale tools om met elkaar in contact te blijven. Er werd zelfs via een tool een digitaal leraarslokaal gecreëerd waar leerkrachten dagelijks tussen 14.30 en 15 uur vrijblijvend welkom zijn. Op deze manier blijft sociaal contact ook tussen leerkrachten onderling mogelijk", besluit De Boe.