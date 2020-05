Digitale gemeenteraad Herzele live via YouTube Koen Moreau

26 mei 2020

10u42 0 Herzele De beslissingen en beraadslagingen van de gemeentelijke politici volgen kan in Herzele voortaan in woord en beeld.

Het gemeentebestuur zorgt voor de gemeenteraad van woensdagavond 27 mei voor een live-stream via YouTube. “Een fysieke raad in de raadzaal van het gemeentehuis organiseren, is in deze coronaperiode nog niet aan de orde”, aldus gemeenteaadsvoorzitter Ann Van Ruyskenvelde (Open Vld).

Om de betrokkenheid van en de openbaarheid voor het publiek te waarborgen wordt de digitale gemeenteraad die via Microsoft Teams verloopt ook uitgezonden via YouTube. De gemeenteraad start om 19.30 uur en op de homepagina van www.herzele.be zal de link te vinden zijn naar het officiële YouTube-kanaal van het lokaal bestuur.