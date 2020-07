Dieven aan de haal met drie fietsen Frank Eeckhout

21 juli 2020

09u55 0 Herzele In de Herzeelse deelgemeente Hillegem hebben dieven twee fietsen gestolen.

De fietsen werden zondag tussen 17 en 19 uur gestolen in de Ledebergstraat in Hillegem. De eigenaar heeft aangifte gedaan bij de politie. Even verderop werd nog een fiets ontvreemd. Naast de diefstal van fietsen werd er ook melding gemaakt van het stelen van bloemen uit enkele voortuinen van woningen. Getuigen van de diefstallen mogen zich altijd melden bij de lokale politie.