Diane De Landsheer toont voor het eerst haar werken in pastorie Frank Eeckhout

29 augustus 2019

13u47 0 Herzele De Herzeelse Flandriens sluiten de zomervakantie af met een tweede Appastorie en een tentoonstelling van keramiekkunstenares Diane De Landsheer.

Diane De Landsheer maakt al 25 jaar kunstwerken in keramiek. Het is voor het eerst dat ze die werken ook toont aan het grote publiek. Aperitieven en de tentoonstelling bezichtigen kan in de pastorie van Ressegem van 10.30 tot 14.30 uur en de toegang is gratis. ‘Antoon de traktortroubadour’ zorgt voor de muzikale omkadering.