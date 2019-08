Denk eens H: inspraakplatform voor alle inwoners van Herzele Frank Eeckhout

19 augustus 2019

14u15 3 Herzele Met het online participatieplatform denkeensH.herzele.be wil het gemeentebestuur alle inwoners op zoveel mogelijke manieren betrekken bij het beleid of bij specifieke projecten. “Wij geloven dat onze inwoners goede ideeën hebben. Hun mening telt en bepaalt mee wat en hoe er uiteindelijk beslist wordt", zegt burgemeester Johan Van Tittelboom (Open Vld).

Burgers worden steeds mondiger, snakken naar meer transparantie en willen hun stem kwijt over het beleid van hun gemeente. “Het gemeentebestuur van Herzele heeft dat begrepen en wil alle burgers op zoveel mogelijke manieren betrekken bij het beleid of bij specifieke projecten. Daarom werd denkeensH.herzele.be in het leven geroepen. Als overheid moet je interacties tot stand brengen, enerzijds tussen burgers onderling en anderzijds tussen burger en overheid. Het mogelijk maken van burgerparticipatie bij besluitvormingsprocessen is een belangrijke taak geworden voor een lokaal bestuur”, beseft burgemeester Johan Van Tittelboom.

denkeensH.herzele.be is een online participatieplatform voor alle inwoners van Herzele. Op dit platform lanceert de gemeente het hele jaar door inspraakprocessen over allerhande thema’s. “Afhankelijk van het inspraakproces zetten we dit platform in om ideeën te verzamelen, te discussiëren, enquêtes te lanceren of kort te polsen naar jouw mening over een standpunt. En daar stopt het niet. Iedereen die deelneemt, wordt via het platform op de hoogte gehouden van wat er met zijn of haar idee/mening wordt gedaan. Er is dus steeds feedback", belooft Van Tittelboom.

Het platform werd ontwikkeld in samenwerking met Citizinlab, een jong Belgisch bedrijf gespecialiseerd in het ondersteunen van digitale burgerparticipatie. De communicatiedienst van Herzele modereert het platform. Iedereen kan het participatieplatform bekijken. Om deel te nemen moeten inwoners zich aanmelden. Dan kan met hun voornaam, naam, geboortejaar, woonplaats (deelgemeente) en e-mailadres. Ze kunnen ook hun Google- of Facebook-account gebruiken. Enkel hun naam en voornaam zijn zichtbaar voor anderen. Op maandag 19 augustus gaat op het platform een eerste project van start. “Wij werken op dit moment aan het meerjarenplan voor de periode 2020-2025. Dat meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur voor onze gemeente. De mening en ideeën van onze burgers zijn daarbij cruciaal.”

“denkeensH.herzele.be is geen meldpunt voor opmerkingen, vragen of klachten aan het gemeente- of OCMW-bestuur”, geeft burgemeester Van Tittelboom nog mee. “Daarvoor kunnen inwoners nog altijd terecht bij Trefpunt via www.herzele.be/trefpunt of op het nummer 0800 9550 8.”