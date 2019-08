Demente man even vermist Frank Eeckhout

27 augustus 2019

17u57 5 Herzele In de Tolstraat in Steenhuize-Wijnhuize werd dinsdagnamiddag een zoektocht gehouden naar een demente man. De man is een bewoner van woonzorgcentrum Terlinden.

Er werd alarm geslagen toen bleek dat een demente bewoner verdwenen was in woonzorgcentrum Terlinden in de Tolstraat. Familie van de man en politieagenten speurden de buurt af en informeerden naar de man bij omwonenden. Uiteindelijk werd de man vrij snel teruggevonden en ter controle naar het ziekenhuis in Zottegem gebracht.