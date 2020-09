Deelnemer sportkamp Circustechnieken-Omnisport was vals positief Frank Eeckhout

03 september 2020

11u38 1 Herzele De deelnemer aan het sportkamp Circustechnieken-Omnisport van de Herzeelse sportdienst, die begin deze week positief testte op COVID-19 bleek vals positief te zijn. Dat laat lesgever circustechnieken Koen Verlinde weten.

Koen Verlinde kreeg dinsdagochtend te horen dat een kind positief had getest op het coronavirus. “Ik heb meteen mijn lessen aerobics in Merelbeke geannuleerd tot volgende week woensdag en heb mij in de namiddag laten testen. Die uitslag is negatief. Toch ga ik in quarantaine en laat ik maandag een nieuwe test afnemen", zegt Koen Verlinde.