Deelnemer sportkamp besmet met COVID-19: 42 kinderen missen schoolstart Frank Eeckhout

01 september 2020

09u33 18 Herzele In Herzele raakte tijdens de laatste week van de sportkampen een deelnemer besmet met COVID-19. Hierdoor missen 42 kinderen de start van het schooljaar.

De gemeente werd gisterenavond door de ouders van het kind op de hoogte gebracht van de besmetting. Meteen gingen alle alarmbellen. “Het gaat om een deelnemer uit een sportkampbubbel van 24 tot 28 augustus. Alle ouders wiens kinderen deel uit maakten van de bubbel, hebben een mail en sms gekregen met de vraag contact op te nemen met hun huisarts. Deze voormiddag werden alle ouders ook nog eens opgebeld ter controle. Die zal het kind dan testen of doorsturen naar het triagecentrum. We roepen de ouders op hun kind zeker niet naar school te sturen. Vandaag bekijken we ook welke mensen van de sportdienst in contact geweest zijn met de sportbubbel om ook hen te laten testen. In totaal gaat het om 42 kinderen tussen 7 en 16 jaar en 4 monitoren. Wie geen bericht gehad heeft, hoeft zich dus geen zorgen te maken en moet ook geen actie ondernemen", laat schepen van Sport en Onderwijs Benjamin Rogiers weten.