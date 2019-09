De week van de jaren 80 bij Radio STAR Frank Eeckhout

03 september 2019

10u46 0 Herzele Radio STAR uit Herzele maakt zich klaar voor De week van de jaren 80. Van maandag 9 tot en met vrijdag 13 september kan je er de klok rond de allergrootste hits uit de jaren 80 beluisteren.

Het waren de jaren van Madonna, Dire Straits, Michel Jackson maar ook van Reagan, Margaret Thatcher, Gorbatsjov, Walkman, Rambo, Rocky en Tsjernobyl. En dit spraakmakende decennium keert even terug op Radio Star tijdens De week van de Jaren 80. “Onze vaste DJ’s Andy De Bruyn, Kris De Vries en Johan Piryns zorgen in de namiddag voor live programma’s met hitparades van toen. Kris De Zwart brengt ook gast DJ’s mee: DJ Jeroen Visser op woensdag 11 september en DJ da Pierre op donderdag 12 september tijdens Dance Classics in the mix vanaf 19 uur”, laat Els Coppens weten.

Luister mee via 106.5 FM - 105.4 FM of kijk mee in de studio via www.radiostar.be.