De Rechtvaardige Rechters van Radio 2 vanuit Wattenfabriek Frank Eeckhout

05 maart 2020

Woensdagavond vonden de eerste live-opnames van het Radio 2 programma De Rechtvaardige Rechters plaats in Herzele. De panelleden van dienst waren Rob Vanoudenhoven, Herman Verbruggen, Brik Van Dyck, Veerle Malschaert en Bert Kruismans. Jo Van Damme was, zoals steeds, op post als opperrechter en leidde alles in goede banen. De rechters halen actuele gebeurtenissen en figuren op een grappige manier onderuit. Het oordeel was zoals altijd streng maar rechtvaardig. Reeds van ’s middags streek de crew van Radio 2 neer in Herzele om het programma voor te bereiden. Om 19.30 uur begonnen de opnames voor de eerste uitzending en na een pauze vond de tweede opname plaats. “Er was ontzettend veel interesse van de Herzelenaren om een opname bij te wonen. De komende weken volgen er nog vijf opnamedagen en onze mediabox zal ook tijdens die opnames goed vol zitten”, zegt schepen van Cultuur Heidi Knop (Open Vld). De opnames in Herzele zijn te horen op Radio 2 vanaf zaterdag 7 maart om 10 uur of via de podcast van De Rechtvaardige Rechters.