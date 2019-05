Davidsfonds wandelt in Land van Rode Frank Eeckhout

24 mei 2019

10u59 2 Herzele Davidsfonds Steenhuize-Wijnhuize trekt op zondag 2 juni naar het Land van Rode voor een wandeling.

“Een zondagse wandeling moet ontspannend zijn, plezant en toch ook een beetje leerrijk. Geen betere keuze dan een wandeling vanuit Semmerzake naar de rustgevende Scheldeboorden en ‘t Sluizeke. In de grote bocht van de stroom werd in 1453 de Slag bij Gavere gestreden. In de drassige Scheldemeersen vocht het Gentse volksleger een ongelijke strijd met de troepen van de Bourgondische hertog Filips de Goede. Vanaf de heuvel in Semmerzake hebben we een fraai zicht over het slagveld van weleer, nu sappige weilanden en vruchtbare akkers. Bij de Scheldebrug aan ‘t Sluizeke verpozen we halfweg op de gezellige terrassen langs de Schelde. De wandeling is zes kilometer lang en gaat deels over onverharde veldwegen. Besluiten doen we in taverne De Gulzigen Bok in het nabij gelegen Vurste”, laat Filip Schotte weten.

Vertrek met eigen vervoer of wagen-delend aan de kerk van Steenhuizeom 13.45 uur. Deelname is gratis. Om organisatorische reden vraagt Davidsfonds om voor 30 mei je deelname te bevestigen.