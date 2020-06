Davidsfonds stippelt leuke fietszoektocht uit: “De ideale vakantieactiviteit rond ons kot” Frank Eeckhout

08u31 3 Herzele Naar analogie met de nationale zomerzoektocht van het Davidsfonds heeft de afdelingen van Steenhuize-Wijnhuize een lokale fietszoektocht uitgestippeld. “Onze fietszoektocht langs de fraaiste dorpen rond Steenhuize-Wijnhuize en is de ideale vakantieactiviteit rond ons kot", zegt Filip Schotte.

De zomerzoektocht van het Davidsfonds vindt dit jaar plaats in Brussel. VTB-VAB noemde dit jaarlijkse event ooit de Rolls-Royce onder de zoektochten. Omdat we een groot deel van onze vakantie in eigen land of streek zullen moeten doorbrengen, bedacht het Davidsfonds in Steenhuize-Wijnhuize een coronaproof activiteit, een zalige zomer lang. “Het concept lang voor de hand, een fietszoektocht “Davidsfonds-stijl” langs de fraaiste dorpen rond Steenhuize-Wijnhuize, 35 kilometer fietsplezier, 10 stopplaatsen en een niet onaardige prijzenpot", verklapt Filip Schotte.

Een deelnamebrochure kost een democratische 10 euro en is te verkrijgen via de speciaal ontwikkelde site www.deleukstefietszoektocht.webnode.be In de deelnamebrochure staan de vragen, de wegbeschrijving en een genummerd antwoordformulier waarmee je kans maakt op een keitoffe fiets ter waarde van 750 euro. “Voor onze zoektocht kregen we de steun van Toerisme Oost-Vlaanderen, de gemeente Herzele en de toerismediensten van Zottegem, Lierde en Geraardsbergen, waar je ook de brochure kunt aanschaffen. Daarnaast zal de brochure ook te koop zijn bij talrijke B&B’s in Zuid-Oost-Vlaanderen en de partners en sponsors Velohuys en Tartelien", gaat Schotte verder.

Iedereen kan deelnemen, alleen, met het gezin of met een stel vrienden. “De start is vrij te kiezen tussen 1 juli en 20 september, een zomer lang. Op die manier vermijden we een volkstoeloop en kan iedereen toch aan deze gezonde en leuke buitenactiviteit deelnemen met inachtname van de op dat moment geldende coronamaatregelen. De eerste vraag los je op aan de kerk in Steenhuize waar ook het startpunt ligt. Langs autoluwe wegen komen de speurneuzen in Sint-Antelinks, Sint-Lievens-Esse, Smeerebbe-Vloerzegem, Kakebeke en Sint-Jans-Hemelveerdegem, stuk voor stuk dorpen die als muziek klinken maar nog veel mooier ogen. Vakantie in eigen land hoeft niet minder fantastisch te zijn, integendeel", besluit Schotte.