Davidsfonds Steenhuize-Wijnhuize stelt Walmkebrand uit tot 28 maart Frank Eeckhout

25 februari 2020

12u03 0 Herzele Het traditioneel vuurfeest Walmkebrand van zaterdag 29 februari in Steenhuize-Wijnhuize wordt verschoven naar zaterdag 28 maart om 19 uur.

“Met de gure weersverwachting, felle buien en hevige windstoten, komt de veiligheid van het publiek in het gedrang en we willen geen enkel risico nemen", zegt voorzitter Filip Schotte. Walmkebrand is in Steenhuize-Wijnhuize een decennia lange traditie die in ere wordt gehouden door het Davidsfonds. “Het symbolisch verbranden van de winter gaat diep terug in de geschiedenis. Dergelijke vuurfeesten maken deel uit van ons erfgoed. Ook vorig jaar moest Walmkebrand wijken voor het stormweer. Twee jaar na mekaar afgelasten zou een te lange onderbreking van die traditie zijn", meent Schotte.