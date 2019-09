Dancing De Witte Hoeve neemt afscheid van moeke Kristina Tal van BV’s zakken af naar afscheidsplechtigheid in kerk van Sint-Lievens-Esse Frank Eeckhout

27 september 2019

16u12 11 Herzele Dancing De Witte Hoeve neemt zaterdag om 10 uur afscheid van Maria Kristina De Vos. Moeke Kristina, zoals het personeel en de klanten haar noemden, was 45 jaar bazin van dancing De Witte Hoeve in Sint-Lievens-Esse. “Het medeleven is enorm. Tal van BV’s komen naar de afscheidsplechtigheid", zegt dochter Ann Sanglan.

Vijfenveertig jaar geleden kochten Maria Kristina De Vos en haar man Luc Sanglan een leegstaande boerderij en bouwden die om tot dancing Witte Hoeve. Waar de klanten nu dansen, was vroeger een grote mesthoop en de paarden- en varkensstallen ruimden plaats voor een grote toog. In de beginjaren waren de voederkribben nog in het interieur verwerkt, maar die zijn in de loop der jaren verdwenen. De Witte Hoeve was vanaf dag één een succes en veertig jaar later zit de discotheek nog elk weekend afgeladen vol. Moeke Kristina wist hoe dat kwam. “Wij zijn altijd bij ons concept van in de beginjaren gebleven. Dancing Witte Hoeve heeft nooit meegedaan met het vip-gedoe waar anderen zich wel aan bezondigden. Wie eerst komt, kan zijn wagen aan de deur parkeren, of dat nu een dikke Mercedes of een 2 pk’tje is. We behandelen onze klanten ook altijd met respect. Een vriendelijk woord door de parkeerwachter bij aankomst is nog steeds de aanzet tot een avond vol plezier. Cinema verkopen, daar doen wij niet aan mee. We hebben veel discotheken zien komen in de streek, maar we hebben ze allemaal overleefd", vertelde ze vijf jaar geleden naar aanleiding van het veertigjarig bestaan van De Witte Hoeve.

Grote liefde

Moeke Kristina was een graag geziene bazin in de dancing. Zowel het personeel als de klanten behandelden haar altijd met het grootste respect. “De laatste jaren bleef moeke steeds vaker thuis om voor papa te zorgen. Maar ‘s nachts belde ze nog drie tot vier keer om te vragen hoe het was in de dancing. Ze kon haar grote liefde niet loslaten. Een viertal weken geleden kreeg moeke plots last aan haar hart. Artsen plaatsten een pacemaker, maar een zware ingreep drong zich daarna ook nog op. Haar hart was echter zodanig verzwakt dat artsen het niet meer aan de praat kregen. Drie dagen na haar 77ste verjaardag overleed ons moeke", zegt dochter Ann.

Will Tura

De afscheidsplechtigheid van moeke Kristina vindt zaterdag om 10 uur plaats in de kerk van Sint-Lievens-Esse. Verschillende BV’s hebben al laten weten dat ze erbij willen zijn. “Will Tura wilde zelfs zingen in de kerk, maar voelt zich daar veel te emotioneel voor. Hij kent ons moeke dan ook al jaren. Ook Luc Steeno, John Terra en Wendy Van Wanten zullen erbij zijn. Maar we verwachten ook heel wat vrienden en klanten, want ons moeke was heel graag gezien. Na de afscheidsplechtigheid houden we nog een intiem moment met de familie en ‘s avonds gaat de dancing gewoon weer open. Dat is was ons moeke gewild zou hebben", besluit Ann.